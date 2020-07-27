جيزان 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، يوم غدٍ، الجولة الدعوية الثامنة لهذا العام، بعنوان: (فضل يوم عرفة وأحكام الأضحية)، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظات المنطقة بعد صلاة العشاء، وتستمر لمدة يومين.وتأتي هذه الجولة في إطار البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة جازان، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استثمار الأوقات والأيام الفاضلة في الأعمال الصالحة.// انتهى //16:21ت م0141