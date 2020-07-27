رام الله 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية على إحراق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وقيامها بخط شعارات عنصرية معادية على جدرانه هذا اليوم الاثنين.وعدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الاعتداء العنصري الاثم يعبر عن همجية الاحتلال وميليشيات مستوطنيه الإرهابية، خاصة في ظل جائحة كورونا.ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول كافة بوضع عصابات المستوطنين الإرهابية بما فيها عصابات "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" على قوائم الإرهاب لديها، ومنعها من دخول أراضيها.// انتهى //16:24ت م0145