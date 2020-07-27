قصر ابن عقيل 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية قصر ابن عقيل التابعة لأمانة منطقة القصيم تجهيز عدد ( 2 ) نقاط ذبح لموسم عيد الأضحى المبارك وتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة والإعداد المسبق لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال عملية الذبح .كما هيأت البلدية لموسم عيد الأضحى المبارك فريقا للرقابة الصحية لمتابعة أعمال الرقابة الصحية وعمل جولات رقابية تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحلات الحلويات والمحطات على الطرق خلال فترة إجازة عيد الأضحى على فترتين صباحية ومسائية .وضمن التجهيزات لموسم عيد الأضحى المبارك أنهت البلدية تركيب الإنارة التجميلية على الطرق الرئيسية والميادين والدوارات وصيانة النوافير وتجهيزها بإنارات تجميلية .وتستهدف البلدية خلال الفترة القادمة تجهيز ونظافة مصليات العيد الخارجية.// انتهى //16:30ت م0147