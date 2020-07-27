القاهرة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية.ونقل سموه خلال الاستقبال لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمل فخامته، سموه تحياته وتقديره لهما.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.وكان سمو وزير الخارجية قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من منسوبي السفارة.// انتهى //16:37ت م0149