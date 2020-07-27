رفحاء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسكثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال هذه الأيام - قبيل عيد الأضحى المبارك -جولاتها التفتيشية الميدانية المستمرة على المنشآت التجارية والتموينيةالمختلفة،شملت،المخازن والمستودعات،ومحلات الملابس ومستلزمات العيد وجميع نقاط البيع وذلك لتحقق من وفرة السلع وتطبيق انظمة حماية المستهلك،والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.وأوضح مدير فرع التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي أن الفرق الرقابية تقوم بالتحقق من التزام المنشآت التجارية المختلفة بأنظمة حماية المستهلك،ومراقبة العروض التسويقية لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.وبين العنزي أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية،كما أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع،مع إلتزام المحلات بالاجراءات الاحترازية.ولفت إلى أن وزارة التجارة تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"،أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //17:05ت م0151