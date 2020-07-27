جيزان 06 ذوالحجة 1441هـ الموافق 27 يوليو 2020م واسعقدت اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ في منطقة جازان أمس، إجتماعًا طارئًا برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وحضور جميع مندوبي الجهات ذات العلاقه ، لمواجهة الحاله المطرية التي تشهدها منطقة جازان ، والوقوف على جاهزية امكانات جميع الجهات الحكومية ورفع درجة التنسيق بين الجهات والدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة نتيجة ما تمر بها المنطقة من تغيرات وتقلبات جوية وهطول للأمطار وجريان السيول في الاودية.وأشار العميد الشهري إلى أن عقد الاجتماع تم بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى جريان السيول في الأودية في معظم محافظات المنطقة ، مؤكدًا أن الهدف من اجتماع اللجنة هو رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية كافة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات نظراً لزيادة التوقعات بكمية مياه الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على المنطقه خلال الايام القادمة .ونوه مدير الدفاع المدني بالمنطقة بحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتوجيهاتهما الدائمة لبذل كل ما يوفر حماية الأرواح والممتلكات ، مشيرًا إلى أن عدداً من اللجان الفرعية للدفاع المدني في عدد من محافظات المنطقة عقدت اجتماعات برئاسة محافظي المحافظات في هذا الخصوص وذلك تحقيقاً لمبدأ التكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد والمواجهة للحالات الطارئة لا قدر الله.وأكد العميد الشهري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة المتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة مع رفع درجة الجاهزية لأي طارئ والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين الى الابتعاد عن مواقع الخطورة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والالتزام بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ، متمنيةً للجميع السلامة الدائمة. // انتهى //17:48ت م0167