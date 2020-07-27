الباحة 06 ذو الحجة 1441هـ الموافق 27 يوليو 2020م واسأطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة -ممثلاً بهيئة مدينة الباحة- المركز التوجيهي الموسمي بمتنزه رغدان الذي يستقطب السائحين والمتنزهين من شرائح المجتمع كافة.وأوضح المدير العام للفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن المركز يوظف الكثير من الوسائل التوعوية والتقنيات المتنوعة (مرئية ومسموعة) لتوعية مرتاديه مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.// انتهى //18:00ت م0170