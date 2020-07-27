الباحة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة 581 جامعاً ومسجداً في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .وأفاد الناطق الإعلامي لفرع الوزارة محمد بن سعيد، أنه تم مراعاة استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجاهزيتها، مشيراً إلى التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين .ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم.// انتهى //18:15ت م0173