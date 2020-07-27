مكة المكرمة في 06 ذو الحجة 1441هـ الموافق 27 يوليو 2020م واساختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بقرى جنوب مكة اليوم برامجها الصيفية عن بُعد والتي شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من أهالي القرى وضواحيها حيث حفظ 80 طالبا القران الكريم كاملاً خلال الفترة الصيفية.وأوضح المشرف العام على البرامج الصيفية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عابد بن سليم الحسني أن برامج الجمعية أقيمت جميعها عن بُعد مع الظروف الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وتنوعت في أهدافها كبرنامج الزهراوين وحفظ كامل القران خلال ٤٠ يوماً وضبط الفاتحة وقصار السور للأمهات لافتا النظر إلى أن من أبرزها برنامج الصيفي القرآني المكثف لتثبيت القرآن الكريم عن بُعد للخاتمين والخاتمات بمشاركة (21) طالباً و (60) طالبة وقد أتموا جميعاً تثبيت كامل القرآن الكريم .وأضاف أن عدد المستفيدين من البرامج الصيفية للجمعية في هذا العام بلغ (715) طالبا وطالبة إضافة إلى الحلقات القرآنية القائمة على مدار العام والذي يزيد عدد طلابها أكثر من (1500) طالب وطالبة .// انتهى //18:19ت م0174