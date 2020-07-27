منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكد المشاركون في جلسة العمل الأولى -التي بدأت اليوم- لندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية التي تنظمها وزارة الحج والعمرة في دورتها الـ 45 تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" أن الحفاظ على النفس البشرية واجب شرعي أمر فيه الدين الحنيف .وفي بداية الجلسة -التي حملت عنوان "التشريعات النبوية والمعايير الصحية" وأدارها استشاري أمراض الدم والخبير في الطب النبوي الدكتور محمد حسن قاري- استعرض استشاري أمراض القلب والخبير في الطب النبوي الدكتور حسان شمسي باشا الهدي النبوي في تعاليم الدين الإسلامية في المحافظة على صحة الإنسان، والمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية.ونبه إلى أهمية استخدام السواك وحاجة الإنسان إليه وقال: " هذا التوجيه النبوي يساعد الإنسان في المحافظة على الصحة العامة ، حيث يعدّ الفم البوابة للجسم والمحافظة عليه من الجراثيم يساعد على تجنب الكثير من الأمراض" .وأشار إلى أن هناك دراسة حديثة لأشهر مجلة طبية في العالم تتحدث عن أن الصيام لمدة 16 ساعة يقلل من حدوث الأمراض المزمنة مثل: البدانة والسكري والسرطان والضغط ، مبينا أن هذا هو ما أرشد إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه" ، وقوله عليه الصلاة والسلام: "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه" .وأكد استشاري أمراض القلب والخبير في الطب النبوي أن الأبحاث العلمية تتطابق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومنها ما يتعلق بالبيئة والضوء وإطفاء الأنوار وما جاء من التوجيه بالصلاة وأنها راحة للجسد ، والتوجيه بالنوم المبكر، مبينا أن كل تلك التوجيهات والتعليمات النبوية تؤكد أن الإسلام يؤكد على أهمية الحفاظ على النفس البشرية ووجّه بحمايتها من كل الشرور .من جانبه أفاد رئيس لجنة الأخلاقيات بمستشفى جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله بن سرور الجودي أن كتب الطب النبوي تجمع ما جاء به الإسلام من توجيهات نبوية لصحة الإنسان مستقاة من الأحاديث النبوية في هذا المجال .واستعرض ما توصل إليه علماء المسلمين في مجال الطب النبوي والطب الإسلامي، وأنها جميعها تأتي من تعاليم الكتاب والسنه النبوية، مشيرا إلى أن أغلب التوجيهات الطبية النبوية تأتي في الوقاية من الأمراض، وتنشيط الصحة العامة للإنسان.وتحدث عن أبواب الطب النبوي وما تطرقت له السنة النبوية من تعليمات هدفها الحفاظ على صحة الإنسان، والتغذية السليمة، والوقاية من الأمراض، وفي مقدمة ذلك الحرص على النظافة العامة.// انتهى //18:23ت م0175