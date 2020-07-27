جده 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للوقوف على آخر التجهيزات ‏والاستعدادات وما اتُّخذ من تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين وحجاج بيت الله الحرام.ورافق معاليه خلال جولته التفقدية كل من المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عصام نور، ونائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين وقطار المشاعر المهندس ريان الحربي.واطّلع معاليه على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار والقطاعات العاملة فيه لحماية العاملين وضمان سلامة الركاب من خلال تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص، بما يحفظ سلامة المسافرين وحجاج بيت الله الحرام، كما اطلع معاليه على النقل الآلي الذي أُطلق الشهر الماضي، إضافة إلى اطلاعه على تطور الأعمال الإنشائية والإجراءات التشغيلية للمطار الجديد.كما تفقد المهندس الجاسر محطة قطار المطار للتأكد من جاهزية المحطة ومرافقها عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.واطلع معالي وزير النقل على عدد من عربات القطار ، واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيمها بما يحقق أعلى معايير السلامة.وأشاد معاليه بالجهود الجبارة التي تبذلها إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين، وذلك وفق عدد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.// انتهى //18:26ت م0177