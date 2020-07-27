منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي أن الهيئة تعمل على توفير جميع المعلومات البيئية والأرصادية على مدار الساعة للجهات المستفيدة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل أداء المناسك في ظل الظروف الاحترازية الاستثنائية المتبعة.وبين المهندس الغامدي أن الهيئة تعمل على متابعة حالة الطقس والظواهر الجوية الخاصة بالمشاعر المقدسة ورصدها على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة تشمل تقنيات الرصد المتقدمة وكوادر وطنية متخصصة.وأوضح أن الهيئة تعمل فيما يخص الجانب البيئي على قياس جودة الهواء في المشاعر ، وتقوم بتقديم نشرة يومية بذلك للمستفيدين ، كما تقوم فرق التفتيش البيئي بمراقبة تطبيق الالتزام البيئي في المشاعر المقدسة ومتابعته لضمان تمكين حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة وصحية.// انتهى //18:27ت م0178