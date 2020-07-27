الأحساء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليه 2020 م واسوقعت أمانة الأحساء، أمس، مذكرة تعاون مع التجمع الصحي بمحافظة الأحساء، تهدف إلى التكاملية بين القطاعات الحكومية في تحقيق الأهداف الصحية والخدمية في التصدي ومنع انتشار العدوى.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن المذكرة جاءت لتسليم مواقف حديقة الاستاد الرياضي بالهفوف للاستفادة من الموقع كمقر لمركز الفحص الموسع "تأكد"، لتقوم الأمانة بتأمين الخدمات الأساسية في الموقع من إمداد الكهرباء وتهيئة الموقع.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالأحساء الدكتور خالد بن محمد الملا، سعي التجمع للتوسع في تقديم خدمة مركز الفحص الموسع "تأكد" بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية من المستفيدين، ممن لا يشكون أعراضًا، أو مخالطين لشخص مصاب، ويرغبون بالتأكد من عدم حصول عدوى لهم، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) لعمل المسحات.وأشار الدكتور الملا إلى تواجد مراكز (تطمن) حاليًا في تسع مراكز صحية، بعضها يعمل على مدار الساعة لمن يعانون من أعراض، ومراكز "تأكد" لمسارات المركبات، وهذه الفحوصات تساعد على الكشف المبكر للمصابين والمخالطين، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي، ويبقى العامل الاساسي هو الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات.// انتهى //.19:29ت م0198