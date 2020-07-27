القاهرة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسدعت جامعة الدول العربية القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني، خاصة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين رئيس جمهورية الصومال الاتحادية ورؤساء الولايات الاتحادية في مدينة "طوسمريب" عاصمة ولاية جلمدغ يومي 11-12 من شهر يوليو الجاري بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف الصومالية ذات الصلة في رسم نموذج انتخابي يصبّ في صالح تطوير مسيرة بناء الدولة الصومالية، واستمرار التعاون بين قادة الصومال من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو حياة مستقرة وآمنة.وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم أنها تابعت تطورات الأوضاع في الصومال وآخرها قرار مجلس الشعب الصومالي يوم 25 يوليو الجاري بحجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية والمداولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواصلة الأوليات الرئيسية للبلاد وفي طليعتها دعم الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، والتوصل إلى وفاق وطني بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الكوارث الإنسانية.وأكد البيان وقوف الجامعة العربية إلى جانب الجهود الصومالية الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل، ومواجهة تحديات التنمية، ومكافحة الإرهاب.// انتهى //19:38ت م0201