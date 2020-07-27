الخرطوم 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالقصر الرئاسى اليوم الولاة المدنيون الجدد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ورئيسة القضاء نعمات عبدالله والامين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ السودان وخطوة كبيرة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية.// انتهى //19:40ت م0203