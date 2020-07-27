الجزائر 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم تسجيل 616 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 27973 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1163 وفاة، مشيراً إلى مغادرة 366 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18837 حالة.// انتهى //19:44ت م0205