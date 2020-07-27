أبها 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف العدد المطلوب من الأعضاء الميدانيين مع إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.و أبان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري أن الخطة تشمل جميع هيئات محافظات منطقة عسير، وذلك بقيام الأعضاء بالجولات الميدانية والتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية وأماكن تجمع المتسوقين والمتنزهين من المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.كما تتضمن الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تحوي رسائل توعوية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.// انتهى //19:45ت م0207