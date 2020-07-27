عنيزة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسانطلقت اليوم، الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ، وكانت البداية مع أسبوع ريادة الأعمال والذي تضمن لقاء تعريفيا عن برامج دعم الشباب بالتعاون مع لجنة شباب عنيزة ويتضمن الأسبوع الأول كذلك محاضرة بعنوان "مراحل تمويل الشركات الناشئه" يلقيها مستشار التمويل ساري السالم، ومحاضرة بعنوان "التزامات التاجر" يلقيها الدكتور حسام سيد عبدالرحيم من كليات عنيزة الأهلية.وأوضح عضو مجلس ادارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد بن عبدالعزيز الفريهيدي أن جميع المحاضرات تقام عن بعد، مشيرا إلى أن غرفة عنيزة ستقدم تسهيلات خاصة للراغبين في التطبيق العملي والمشاركة في موسم عنيزة للتمور.// انتهى //19:47ت م0209