تونس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم في قصر قرطاج بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي التي تزور تونس حاليا.وتناول اللقاء العلاقات القائمة بين تونس وإيطاليا وأهمية تعزيزها بما ينسجم مع تقارب وجهات النظر بين الجانبين.وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الجانبين تطرقا لمسألة الهجرة غير الشرعية ووجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بوصفها مسؤولية جماعية.// انتهى //19:57ت م0210