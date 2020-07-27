أملج 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسقامت لجنة التعديات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج اليوم بضبط وإزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية بمركز الحسي، وقد سُلّمت المواقع لبلدية المحافظة بعد عمليات الإزالة.وأوضحت اللجنة أن التعديات كانت عبارة عن غرف وأحواش، وقد طُبّقت الأنظمة والتعليمات بتنيفذ الإزالة بناء على قررات الإزالة التي صدرت من الجهات المختصة ، مشيرة إلى أن لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبة والمتابعة، وفقا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.وأفادت اللجنة أن من يقوم بإزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سيُطبّق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه، وأهابت بجميع المواطنين التعاون معها بالوقوف والإبلاغ عن التعديات فوراً لما لها من تأثير في تأخر حركة التنمية وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث.// انتهى //19:57ت م0211