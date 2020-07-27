الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض بمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي.وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.كما جرى التأكيد على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذهشام بن عبدالعزيز بن سيف.كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.// انتهى //20:27ت م0212