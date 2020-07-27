رفحاء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ، اليوم ،جولات إرشادية في سوق الأغنام بالمحافظة للتعريف بكيفية اختيار الأضحية وشروطها من حيث النوع والحالة الصحية والعمر وكيفية الكشف عليها بطريقة صحيحة ،كما وُضّح للمستفيدين كيفية التعرف على الأضحية والعلامات الحيوية التي تبين مرضها وصحتها،للإسهام في رفع الوعي لدى مرتادي سوق الماشية لشراء الأضحية؛كما وزعت كمية من الكمامات على أصحاب المواشي والمواطنين مرتادي السوق.وأوضح مكتب البيئة أن المعروض يشهد وفرة كبيرة،فيما تختلف الأسعار بحسب حجم ونوع الأضحية،مشيراً إلى زيارة المسلخ البلدي لمعرفة مدى استيعابه،وتعريف العاملين بالمسلخ بالأعراض الظاهرية على الأضحية التي تصيب الماشية وكيفية التخلص من الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من الأضحية.// انتهى //20:48ت م0214