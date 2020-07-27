منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساختتمت مساء اليوم أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية في دورتها الـ 45 التي نظمتها وزارة الحج والعمرة بعنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" بعقد جلسة عمل رابعة .وناقشت الجلسة التي حملت عنوان " المستجدات العلاجية في الصحة العامة " وأدارها استشاري أمراض القلب والخبير في الطب النبوي الدكتور حسان شمسي باشا العسل وحليب الأبل والحبة السوداء والمسك والسواك وأثارها الإيجابية في علاج الأمراض ورفع المناعة .وتحدث رئيس الطب الباطني مدير عيادة نيويورك للأمراض الباطنة وأمراض الكلى الدكتور نوري الوائلي عن " العسل ودوره في معالجة الأمراض قدمها " مستعرضا العديد من استعمالات العسل الطبيعي، والأبحاث السريرية التي أجريت عليه ، ومدى فاعليته في معالجة المصابين بأمراض السكر والضغط والتهابات الدم، وقدرته على رفع مناعة جسم الإنسان وقتل الجراثيم والبكتيريا ، إلى جانب دوره في التئام الجروح ومكافحة الحروق والتقرحات السريرية ، مستشهداً بما ورد عنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تؤكد أهميته للإنسان ودوره في الشفاء.وأوصى الدكتور الوائلي بتناول العسل الطبيعي لرفع مناعة الجسم وتقصير مدد الشفاء للمصابين بالأمراض المزمنة وكذلك المعدية ، ودوره في المحافظة على صحة جسم الإنسان السليم ورفع مستوى الخلايا المناعية ، ورفع معدلات الزنك والمغنيسيوم لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد19"، نظراً لاحتوائه على الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان في رفع المناعة وأهمها فيتامين c.ودعا إلى أهمية تناول العسل ضمن الغذاء اليومي للإنسان، والابتعاد عن السكاكر المركبة لما لها من أضرار على الجسم .عقب ذلك تحدث رئيس قسم الأبحاث في جامعة البني بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور شاكر موسى عن استعمالات العسل وحليب الإبل وحبة البركة " الحبة السوداء" والمسك في علاج الأمراض المزمنة، وطرق استخداماتها اتباعاً لما ورد في الطب النبوي من دلالات تؤكد دورها الفعال في علاج الأمراض، مستشهداً بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والعديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في الجامعات العالمية .واستعرض الدكتور شاكر موسى عددا من الأبحاث التي أجريت على حليب وبول الإبل ودورها في معالجة بعض الأمراض ودوره في رفع المناعة بجسم الإنسان ، مشيرا إلى أهمية استعمالات " حبة البركة" في تقوية المناعة ومعالجة بعض الأمراض.وأشار في معرض حديثه إلى فوائد المسك والسواك وأهمية الطهارة التي حث عليها ديننا الحنيف، وما ورد فيها من أحاديث نبوية وأبحاث علمية تؤكد أهمية المداومة عليها .// انتهى //20:50ت م0216