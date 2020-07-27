رفحاء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسبدأت بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتوزيع كميات من الأكياس المخصصة لجمع بقايا الأضاحي التي صُنعت بمواصفات خاصة لضمان منع التسربات وانبعاث الروائح خلال أيام العيد، ضمن برنامج مشروع الجلود الثامن الذي تطلقه البلدية سنوياً بالتزامن مع موسم الأضاحي،وتوزيع الأكياس على المنازل ،بالإضافة لتوزيع البروشورات التوعوية التي تشمل إرشادات صحية ،كتجنب الذبح العشوائي في الأماكن غير النظيفة،والحث على الذبح في المسالخ تحت إشراف بيطري،والطرق الصحيحة للتخلص من نفاياتها ،وغيرها من الإرشادات الصحية للإصحاح البيئي.وأوضحت البلدية ان المشروع ينفذ وفق خطة عمل مرسومة بدقة للمحافظة على أعمال النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ووجه رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة بتكثيف الحملات لإدارة النظافة داخل الأحياء في أوقات الذروه مع استمرار رش المبيدات في الحاويات الصغيرة والكبيرة.//انتهى//20:50ت م0217