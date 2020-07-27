المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستُكثف الفرق البيطرية والراقبية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جولاتها الميدانية على سوق الأنعام بالمنطقة، الذي يشهد هذه الأيام نشاطاً ملحوظاً استعدادا لعيد الأضحى .وتُتابع هذه الفرق التأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بالسوق، إلى جانب توعية البائعين والمشترين بشأن سلامة الأضاحي المُعدة للبيع، حرصاً منها على خدمة مرتادي السوق وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة كافة.يُذكر أن العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، تتركز فرقها الرقابية داخل السوق، وتتابع باستمرار تطبيق الإجراءات والاشتراطات اللازمة، لا سيما خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، ومايشهده السوق من حراك مُكثف لعمليات البيع والشراء.// انتهى //20:52ت م0218