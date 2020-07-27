منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستناولت جلسة العمل الثالثة بعنوان "الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية" التي عقدت اليوم ضمن أعمال ندوة الحج السنوية الكبرى الافتراضية في دورتها الـ 45 المقامة تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" أهمية بعض الأغذية المستمدة من النهج النبوي ، ودورها الفعال في الوقاية وتحسين المناعة ، وجودة حياة المرضى مثبتةً بالأبحاث العلمية وبراءة الاختراع.وشارك في الجلسة -التي أدارتها المشرفة على كرسي عبد اللطيف جميل للطب النبوي الدكتورة سعاد الجاعوني- مستشار رئيس جامعة ساوثهامبتون مؤسس كلية آستون الطبية الدكتور آصف أحمد، واستشارية علم الأمراض بجامعة ماليزيا الدكتورة نور حياتي.وعرّفت الجلسة بالمناعة وأهميتها ، وعلاقة الغذاء بالمناعة ، وعدد الأبحاث العالمية المثبتة علمياً ، والتعرف على بعض الأغذية المهمة المستمدة من النهج النبوي لرفع المناعة وتقليل الالتهابات ومضاعفة العلاج وتحسين جودة الحياة للمرضى ، والأسباب المؤدية لضعف جهاز المناعة ومنها الضغوط النفسية والتغذية غير الصحية والنوم المضطرب والكسل وقلة الحركة والإرهاق واستعمال بعض الأدوية والتدخين والمخدرات.// انتهى //20:52ت م0219