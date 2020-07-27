نجران 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسبلغت المياه المنصرفة من سد وادي نجران اليوم، 5.839.200 مليون متر مكعب، بارتفاع 29 متراً، جرى التحكم بها وتصريفها من خلال بوابات السد إلى وادي نجران.وصُرّفت مياه السد عبر بوابتين بمعدل 138 مترا مكعبا فيما بلغ مخزون السد من المياه 41000000 مليون متر مكعب، يجري تصريفها وفق معدلات محددة تهدف لاستفادة المزارعين من تلك المياه وتغذية المخزون الجوفي والآبار الواقعة على امتداد وادي نجران.وشددت وزارة البيئة والمياه على ضرورة ابتعاد المواطنين عن مجاري الأودية والسيول وعدم المغامرة بالاقتراب منها حفاظا على الأرواح والممتلكات.// انتهى //21:09ت م0221