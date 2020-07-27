المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسقدم مستشفى المهد العام بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 33497 مراجعا خلال الستة الأشهر الماضية.وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى بيّنت أن قسم الطوارئ استقبل 27136 حالة، كما استفاد 6361 مراجعا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية، بالإضافة لإجراء 248 عملية جراحية عامة و 24 عملية لليوم الواحد، وعمل 85141 فحصا مخبريا، إلى جانب قسم الأشعة الذي قدم 18530 صورة أشعة.وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المسجلة 22562 وصفة دوائية، و 286 خدمة مجتمعية، فيما بلغ إجمالي مراجعي عيادات التغذية 68784.// انتهى //21:15ت م0223