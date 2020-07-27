مكة المكرمة في 06 ذو الحجة 1441هـ الموافق 27 يوليو 2020م واساستقبلت الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية ممثلة في مكتبة المسجد الحرام معالي عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، وذلك ضمن برنامج " كنوز من مكتبة المسجد الحرام ".ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة القراءة والتحصيل المعرفي وزيادة الاطلاع لدى المستفيدين، وإبراز المكتبة والكتب العلمية النادرة والمتميزة التي تحتوي عليها مكتبة المسجد الحرام.وتقام هذه البرامج تحت إشراف وكالة الشؤون العلمية والفكرية التي تهدف لإبراز مكتبة المسجد الحرام والجهود التي تقدمها الإدارات التابعة للوكالة ونشر الرسالة العلمية للحرمين الشريفين .يذكر أنه سُجّل عددٌ من الحلقات للبرنامج في مكتبة المسجد الحرام باستضافة أصحاب المعالي والفضيلة.// انتهى //21:15ت م0224