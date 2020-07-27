واشنطن 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن حالة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن أداء سوق الأسهم الأمريكي جيد للغاية ما يعطي دلالة واضحة على بوادر انتعاش اقتصادي مقبل.وأوضح في تصريح صحفي قبيل مغادرته اليوم إلى كارولينا الشمالية، أنه اجتمع مع مجموعة من الأطباء والباحثين للوقوف على آخر التطورات بشأن اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19، مؤكداً أن الاجتماع كان إيجابياً، وأن الجميع يقومون بأعمال جيدة جداً في هذا الشأن.وقال: إن أسعار الأدوية في بلادنا ستنخفض بشكل كبير، وسوف تنخفض بشكل أكبر لاحقاً، مشيراً إلى أنه تمكّن من تخفيض أسعار العقاقير الطبية، في حين لم يستطع أيّ رئيس آخر القيام بذلك.// انتهى //22:27ت م0249