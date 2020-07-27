الأمم المتحدة 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) اليوم استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.وأشارت البعثة في بيان صادر عنها إلى أن المراجعة تأتي استجابة لطلب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في رسالة وجهها في 10 يوليو 2018م إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتقوم الأمم المتحدة بتيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضا كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.وأوضحت البعثة أن عملية المراجعة المالية الدولية تعد خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف، مشيرةً إلى أن العملية تأتي لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة.وأكدت البعثة أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية.// انتهى //22:27ت م0250