اقتصادي / صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 4.3 مليارات دولار لمساعدة جنوب إفريقيا في مواجهة كوفيد-19
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
واشنطن 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
أعلن صندوق النقد الدولي موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل طارئ بقيمة 4.3 مليارات دولار لجنوب إفريقيا لمساعدتها في معالجة التداعيات الاقتصادية الشديدة لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الصندوق أن القرض الذي يعادل 100 في المئة من حصة جنوب إفريقيا بالصندوق سيسهم في سد الحاجات العاجلة لميزان المدفوعات، حيث تسببت الجائحة في خلق مزيد من الضغوط على المالية العامة في البلاد.
وأشار الصندوق إلى أن القرض سيمكّن جنوب إفريقيا من استقطاب مزيدٍ من التمويل الإضافي من مؤسسات مالية دولية أخرى.
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