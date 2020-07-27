واشنطن 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلن صندوق النقد الدولي موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل طارئ بقيمة 4.3 مليارات دولار لجنوب إفريقيا لمساعدتها في معالجة التداعيات الاقتصادية الشديدة لفيروس كورونا المستجد.وأوضح الصندوق أن القرض الذي يعادل 100 في المئة من حصة جنوب إفريقيا بالصندوق سيسهم في سد الحاجات العاجلة لميزان المدفوعات، حيث تسببت الجائحة في خلق مزيد من الضغوط على المالية العامة في البلاد.وأشار الصندوق إلى أن القرض سيمكّن جنوب إفريقيا من استقطاب مزيدٍ من التمويل الإضافي من مؤسسات مالية دولية أخرى.// انتهى //22:34ت م0252