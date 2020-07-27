إسلام آباد 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 20 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 274288 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5842 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 241026 حالةً، بينما يوجد 1229 حالة في وضع حرج.// انتهى //22:41ت م0256