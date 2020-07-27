طرابلس 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا بنائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جوش هارسين.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة مصراته اليوم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات أمنية من بينها مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أكدت الاهتمام بدعم البرامج العملية لتعزيز قدرات حكومة الوفاق الوطني الليبية في مكافحة الإرهاب.وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع التعاون في مجال التدريب للرفع من مستوي قدرات الكوادر الأمنية وذلك بتنفيذ دورات تدريبية رفيعة المستوى لعناصر من الأجهزة الأمنية، كما جرى خلال اللقاء التطرق لموضوع محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.وبحث اللقاء العمل على إيجاد الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا وفي دعم جهود حكومة الوفاق الليبية من أجل تسوية الأزمة السياسية، وفي تعزيز سلطتها للقيام بمهامها في مختلف المجالات، وفي هذا الشأن تم التباحث حول آلية لتأمين المنشآت النفطية من أجل عودة العمل بها.// انتهى //22:48ت م0259