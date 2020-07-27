رفحاء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأنهت جمعية "وراف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، توزيع 225 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ضمن مبادرة "ملتزمون".وأوضحت الجمعية أن السلال الغذائية الموزعة اشتملت على أصناف مختلفة من المواد الغذائية، حيث قامت الجمعية بتوصيلها إلى منازل الأسر المستفيدة، مقدمةً الشكر للمساهمين والداعمين على مساندتهم المستمرة للجمعية ومؤازرتهم المحتاجين والتخفيف عنهم، داعيةً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب.// انتهى //22:52ت م0260