عرعر06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية والمكاتب والوحدات التابعة أمس الحملة الإرشادية للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور فهد الحسني أن الحملة تهدف إلى التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، والتوعية بكيفية تمييز الأضحية السليمة من المريضة قبل الذبح وبعده، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة، والحث على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية ، والتوعية بالطرق المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح وكذلك تقديم الإرشادات الصحية البيطرية، بالإضافة للتوعية والتحذير من الإسراف في الاستخدام المفرط للأدوية و المضادات الحيوية البيطرية وأثرها و ذلك بمراعاة فترة التحريم وعدم بيعها خلال هذه الفترة .وشدد الحسني على جميع المربين والباعة والمشترين ضرورة تطبيق نظام الرفق بالحيوان وعدم الإساءة لها كوضعها في مكان غير لائق أو عرض حيوانات مريضة ولم يتم علاجها، أو تركها بلا طعام أو شراب، مشيرا إلى أن الفرقة البيطرية ستتواجد في يوم العيد الأضحى وستجوب الأسواق الخاصة ببيع الماشية و الأعلاف و المسالخ التابعة لمحافظات المنطقة مشيداً بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في تنفيذ وإنجاح هذه الحملة ، لافتا الانتباه إلى أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه الفترة ستكون عن طريق استخدام رمز (QR) يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية إضافة إلى التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة ولتقليل تداول الأوراق لما في ذلك من خطورة وأثر في نقل الأمراض.// انتهى //23:01ت م0262