منى ٠٦ ذو الحجة ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م واسأنهت وزارة النقل ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة العادية لعدد من المشاريع بمكة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي أن أعمال الصيانة العادية تمت وفق البرامج الزمنية لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة وإصلاح عناصر هذه الطرق، بالإضافة إلى صيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة لوزارة النقل على هذه الطرق.وبين أن وزارة النقل تشارك في موسم حج هذا العام من خلال تنفيذ مهام المساندة للجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة، عبر وجود ممثلين لها في غرف العلميات الأمنية بمركز العلميات الموحد 911 ، ومركز القيادة والسيطرة بالأمن العام، وغرفة عمليات الدفاع المدني.وأشار إلى أن فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة يقوم بالإشراف على مشاركة فرع الهيئة العامة للنقل ضمن الجهات العاملة بمراكز الضبط الأمني، المتمثلة في قيام ٣٦ مفتشاً من منسوبي الهيئة بعدد من المهام لرصد وضبط المخالفات للحافلات غير المرخص لها من مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة، ومتابعة أنشطة النقل المرخصة من قبل الهيئة، والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل مستخدمي مركبات النقل العام والشاحنات.// انتهى //23:05ت م0263