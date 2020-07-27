الأمم المتحدة 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأوضح البنك الدولي أن اتفاقية التجارة الحرة لقارة إفريقيا تمثل فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي، مؤكداً أنه إذا تم تنفيذ الاتفاقية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المئة (450 مليار دولار،) وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.وأشار تقرير صادر عن البنك اليوم، إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا التي من المتوقع أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في إفريقيا في عام 2020.يذكر أنه في مارس 2018 وقعت 49 من بين 55 دولة في إفريقيا، على الاتفاقية، بهدف إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات.// انتهى //23:37ت م0276