بغداد 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستعرض معسكر التاجي للجيش العراقي بشمال العاصمة بغداد اليوم إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن الصواريخ الثلاثة التي انطلقت مِن منطقة سبع البور بشمال العاصمة سقطت على مواقع تابعة للقوات العراقية.وأوضحت أن الصاروخ الأول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش العراقي وسبب أضراراً كبيرةً بإحدى الطائرات, فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفاً أضراراً ماديةً, أما الصاروخ الثالث فقد سقط على السرب الثاني لطيران الجيش من دون أن ينفجر.// انتهى //23:39ت م0277