بريدة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة القصيم خدمة إلكترونية لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح ذبح الأضاحي للمطابخ الأهلية عبر بوابتها الإلكترونية www.qassim.gov.sa، وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الأمانة لاستقبال عيد الأضحى, و تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إصدار تصاريح الذبح بالمطابخ الأهلية، بهدف التسهيل والتيسير وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين وفق الاشتراطات البلدية، ولضمان جودة الخدمة المقدمة.وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة في استقبال عيد الأضحى لضمان انسيابية ومرونة تنظيم الأعمال، وتماشياً مع جهود الأمانة المبذولة في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية.// انتهى //23:43ت م0279