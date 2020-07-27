منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسقام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج اليوم بجولة ميدانية على الحرم المكي وعدد من النقاط الأمنية في المشاعر المقدسة ، اطلع خلالها على جاهزية القوات المشاركة في المهمة ،يرافقه نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية.وفور وصوله معاليه إلى الحرم المكي استمع إلى إيجاز من مساعد قائد أمن الحج لأمن الحرم وساحاته اللواء محمد بن وصل الأحمدي عن جاهزية القوات المشاركة والاستعدادات القائمة لاستقبال ضيوف حجاج بيت الله الحرام.ثم استمع معاليه إلى إيجاز من قائد القوة الخاصة للمسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن عقيل عن الآلية المعمول بها لتنظيم دخول وخروج الحجاج من وإلى المسجد الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المتبعة بالتعاون مع الجهات الحكومية ، وقد شملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية، والمناطق المحيطة بالحرم.عقب ذلك توجه لشرطة العاصمة المقدسة بكدي واطلع على استعدادها والخطط التنفيذية لاستقبال الحجاج ، وموقع الدوريات الأمنية بالعزيزية .كما تفقد معالي مدير الأمن العام طريق الطائف والاطلاع على مهام أمن الدولة ( قوات الطوارئ ) ، وموقع كوبري الخواجات لتفقد قوات أمن الطرق، وطريق ( ص ) بعرفات ، وموقع إدارة المجاهدين ، ومقر مرور عرفات.ثم توجه مدير الأمن العام إلى الطريق الدائري الغربي والتوقف عند بداية تغطية قوات أمن المنشآت للالتقاء بالقيادة واطلع على تكامل الإعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن .وفي ختام الجولة اطلع على موقع تقاطع (٨٨)، وقيادة قوات الأمن الدبلوماسي، ومشعر مزدلفة مروراً بالمشعر الحرام، والوقوف على مساكن الحجاج بمشعر منى.// انتهى //23:53ت م0281