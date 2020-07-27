البدائع 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة البدائع التابعة لأمانة منطقة القصيم، الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم عيد الأضحى .وأوضح رئيس بلدية محافظة البدائع المهندس عبدالقادر بن عبدالرحمن المشيقح أن البلدية أكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات حيث اكتملت جاهزية مسلخ البلدية وسوق الماشية إلى جانب تطهير كامل لموقع سوق الماشية وساحة الحراج.وأفاد المشيقح أن قسم الخدمات بالبلدية قام بتأهيل وصيانة الكهرباء والإنارة وإبراز مظاهر الزينه بالشوارع والميادين وتهيئة الحدائق لزوار وتعقيمها، فيما كلف المراقبون الميدانيون بالتواجد ومتابعة السوق والإشراف على الموقع في الفترة التي تسبق يوم عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تواجد الأطباء البيطريين والعمالة المدربة في مسلخ البلدية والتأكد من سلامة الأضاحي قبل الذبح، والتخلص من مخلفات عمليات الذبح بشكل صحي وسليم، كذلك بدأت البلدية بتكثيف الرقابة على المطابخ للتأكد من مدى جاهزيتها لهذا الموسم وتطبيقها للاشتراطات الصحية وفق النظام البلدي.// انتهى //23:56ت م0282