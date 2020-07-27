نيامي 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسالتقى معالي وزير التجارة وتنمية القطاع الخاص بجمهورية النيجر سادو سعيدو في العاصمة نيامي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتبادلات التجارية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.// انتهى //23:57ت م0283