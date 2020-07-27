منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج عن جاهزية القوات المشاركة التي تواجدت من تاريخ 15 / 11 في منطقة مكة المكرمة بتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لعمل كل الترتيبات بما يضمنسلامة الحجاج، ومتابعة أن لا يدخل المشاعر إلا المصرح له بالحج ، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح وذلك للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.جاء ذلك أثناء تفقد معاليه اليوم القوات المشاركة في المسجد الحرام وعدد من النقاط الأمنية في المشاعر المقدسة.وأبان معاليه أنه لم يتم رصد أي حملة وهمية بفضل المتابعة الأمنية والطوق الأمني المحكم، لضمان عدم وصول أي حاج غير نظامي إلى المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن هذا الحج استثنائي في كل مراحله للحفاظ على الحجاج صحياً من هذا الوباء والمحافظة على سلامة كل من يعمل لخدمةالحجاج من جهات عسكرية ومدنية وخدمية تقوم بخدمة ضيوف الرحمن .وأوضح معاليه أن المملكة لديها الجاهزية التامة والخبرة الكافية التي تمكنها من إدارة أي حالة ، مؤكداً أن ليس لديها أي هاجس أمني بخصوص التقلبات الجوية نظير ما تم توفيره من استعدادات ، مشيراً إلى أن هاجس الجائحة محل اهتمام كافة الجهات الحكومية المشاركة بحج هذاالعام ، وسعي الجميع لتأمين سلامة الحجاج لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة, والتأكد من سلامتهم للمحافظة على عدم مخالطتهم لأخرين من حجاج غير نظاميين قد يؤثرون على صحتهم.وقال الفريق أول خالد بن قرار الحربي إن المملكة من أكثر الدول دراية وتمرساً في إدارة الحشود وتحقيق سلامتهم من خلال نجاحاتها السابقة في التجمع الأكبر ، ولن يكون هناك تجمع لا حاضرا ولا مستقبلا مثل تجمع الحج، لأن الحجاج يجتمعون على هدف واحد في يوم واحد وفي ساعاتمحددة وملزمين بالحضور لاستكمال شعيرتهم بهذا الوقت .وكشف معالي مدير الأمن العام أنه تم رصد 14 حالة مخالفة لتنظيمات الحج من جنسيات مختلفة وفرضت عليهم العقوبات وتطبيق الإجراءات المتبعة، وتحقيق الهدف على أن تكون المشاعر نظيفة قبل تطبيق الطوق الأمني ، مشيداً بتعاون الأهالي في مكة المكرمة ووقفاتهم الإيجابية واستجابتهمللتعليمات.//انتهى//23:58ت م0285