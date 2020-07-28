باماكو 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسنفذ مسلحون مجهولون هجوماً على مركز الدرك بشرق جنوبي العاصمة المالية مما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة مدني.وذكرت وكالة الأنباء المالية أن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار على المركز في ماسيغىي في بلدة دوغلا جنوب شرقي باماكو، فقتلوا أحد رجال الدرك وأصابوا مدنياً.وقال محافظ منطقة دوغلا ديديو باجنا إنه طلب تعزيزات إلى المنطقة.// انتهى //00:13ت م0287