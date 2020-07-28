‎أبها 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس‎ تمكنت فرق الدفاع المدني في أبها اليوم، ‎من انتشال جثة تعود لإمراة من جنسية عربية فُقدت بالأمس أثناء اجتراف السيل لمركبة بـ"وادي عبلا" في مركز "مربه" بمنطقة عسير .‎ وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه إلحاقاً للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا وتمكن الفرق من إنتشال جثتين.وأفاد أنه أثناء استمرار الدفاع المدني باعمال البحث وبمشاركة الفرق التطوعية اليوم الإثنين 1441/12/06هـ عثرت مجموعة من المتطوعين على جثة المفقودة على بُعد مسافة تقدر بـ 13 كم من نقطة الاجتراف، حيث جرى انتشالها من قبل الفرق.‎وتقدم الدفاع المدني بخالص العزاء لذوي المتوفين والرحمة والمغفرة لهم، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها .// انتهى //00:33ت م0289