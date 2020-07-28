الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير بمناسبة إطلاق أكاديمية "مهد" التي تهدف لاكتشاف الموهوبين في مراحل مبكرة تمهيداً لصقل موهبتهم.وأكد المسحل أن الأكاديمية تمثل مشروعًا وطنيًا تاريخيًا يتناغم مع الرؤية التطويرية للمملكة، وهي الرؤية التي تحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وذلك لإرساء خارطة طريق ومنظومة عالمية نحو صناعة أبطال السعودية الرياضيين.ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لسمو وزير الرياضة على دعمه الكبير لكل الرياضات في المملكة وخاصة كرة القدم، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث المعايير العملية والعلمية وبالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.وأعرب عن تمنياته للرئيس التنفيذي لمشروع أكاديمية "المهد" عبدالله بن فيصل حماد بالنجاح في مهمته والمساهمة في صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو للأكاديمية عبر كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح وتشجيعه للأكاديمية، متمنيًا أن يثمر هذا المشروع في صناعة جيل رياضي جديد يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية.// انتهى //00:45ت م0291