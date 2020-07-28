عام / مصر تسجل 420 إصابة و46 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
القاهرة 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
سجلت مصر 420 إصابة ووفاة 46 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).
وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس 92482 حالةً، من ضمنهم 34838 حالة شُفيت و 4652 حالة وفاة، فيما خرج 1007 متعافين من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالةً.
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