القاهرة 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 420 إصابة ووفاة 46 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس 92482 حالةً، من ضمنهم 34838 حالة شُفيت و 4652 حالة وفاة، فيما خرج 1007 متعافين من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالةً.// انتهى //00:46ت م0294