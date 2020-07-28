السيح 06 ذو الحجة 1441هـ الموافق 27 يوليه 2020م واسأعلنت بلدية الخرج اليوم ، تخصيص 3 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في مدينة السيح ، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في شراء أضاحيهم من مواقع قريبة من أحيائهم ، وذلك بدءًا من الغد وتستمر لمدة أسبوع.وجرى تحديد مواقع أسواق الأضاحي المؤقتة في كل من حي الخالدية بجوار مسلخ الخالدية في غرب السيح ، والموقع الثاني على طريق الملك فهد بجوار سوق الخضار الجديد في شرق السيح ، فيما سيكون الموقع الثالث في حي البدع على طريق الرياض شمال السيح.يذكر أن سوق الماشية المركزي بمدينة السيح يعد من أكبر أسواق الماشية بالمملكة ، ويقع السوق جنوب المدينة ويضم مسلخاً مركزياً وعدداً من المرافق الخدمية والإدارية.// يتبع //00:48ت م0295