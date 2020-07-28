عيون الجواء 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة عيون الجواء بأمانة منطقة القصيم كامل استعداداتها لعيد الأضحى .وأوضح رئيس البلدية المهندس نداء بن ماضي الحربي أن البلدية أنهت تجهيز الطرق والمداخل الرئيسة والميادين بكامل الإنارة الجمالية وتكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة داخل الأحياء السكنية وتعقيم واجهة المحال التجارية والجهات الحكومية وحاويات النظافة أمام المنازل، كما يتم في الوقت الحالي تعقيم مسلخ البلدية وأحواش الأغنام المجاورة .// انتهى //00:49ت م0296